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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» - «Спартак», серия пенальти - Зобнин: «Нет! Нет! Нет-нет-нет!» - Судья: «Это не обсуждается!»

«Зенит» - «Спартак», серия пенальти - Зобнин: «Нет! Нет! Нет-нет-нет!» - Судья: «Это не обсуждается!»

Раскрыт диалог арбитра с Зобниным перед серией пенальти в матче Суперкубка Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин (на фото) и главный судья матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.

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