Смехотерапия

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  • Елена Джурсинбаева (Надирбаева)
    Олег спасибо 💐👏  Это всем нам в назидание, что надо хоть во что-то, но верить. Ведь нельзя жить без ВЕРЫНенастный день
  • Елена Джурсинбаева (Надирбаева)
    Олег, большое вам спасибо 💐.Читая ваши рассказы, отдыхаю умом и душой 👏👍Рендж Ровер
  • Виль Батршин
    Точно. Ходил на гору. За горой ее нет. Рано еще. Башкиры говорят:-"Когда пройдет 40 Акман Тукманов тогда она и придёт!Клевые картинки с...

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