Соединенные Штаты и их союзники, вероятно, будут бойкотировать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, но поскольку Москва пользуется большим уважением в мире, речь министра ждут с нетерпением.
Популярные статьи
- «Будем уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать»: Пригожин о последствиях расстрела раненого бойца ЧВК «Вагнер» солдатами ВСУ
- Военный эксперт: Иран вынудил всплыть подлодку ВМС США из-за «чрезвычайной наглости»
- Сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве!» с трибуны парламента Румынии
Свежие комментарии