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Баширов назвал проявлением слабости возможный демарш США во время речи Лаврова в ООН

Баширов назвал проявлением слабости возможный демарш США во время речи Лаврова в ООН

Соединенные Штаты и их союзники, вероятно, будут бойкотировать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, но поскольку Москва пользуется большим уважением в мире, речь министра ждут с нетерпением.

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