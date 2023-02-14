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До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки по ЕНС с налогоплательщиками

До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки по ЕНС с налогоплательщиками

Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о неприменении мер принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числящегося на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщиков, при их несогласии с корректностью его отражения.

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