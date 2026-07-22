Удары ВС РФ по украинским портам принесли первый результат Датская логистическая компания Maersk временно прекратила обслуживание контейнерного сервиса через Черноморский рыбный порт в Одесской области на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.
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