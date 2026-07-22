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Под прицелом

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Удары ВС РФ по украинским портам принесли первый результат

Удары ВС РФ по украинским портам принесли первый результат

Удары ВС РФ по украинским портам принесли первый результат Датская логистическая компания Maersk временно прекратила обслуживание контейнерного сервиса через Черноморский рыбный порт в Одесской области на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

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