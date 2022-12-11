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Ренат Лайшев: «Мы должны выступать в Азии! Должны идти своим путем на мощные завоевания своего авторитета»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном выступлении российских спортсменов в Азии. Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию россиян и белорусов в соревнованиях под своей эгидой.

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