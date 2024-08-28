Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Виктор Коряцкий
    Я предпочитаю другую кислинку, добавляю в зажарку по сезону или помидоры, или томатную пасту, получается ну очень, по...Так гороховый суп...
  • seawife2007 ОЛЬГА
    Всю жизнь так готовлю..Так гороховый суп...
  • Елена Верия (Безденежных)
    А с базиликом еще вкуснее!!! Попробуйте!Так гороховый суп...

Никто не может остановиться, все пекут снова и снова. Самые знаменитые грузинские лепешки Шотис Пури в духовке, ничего сложного

Никто не может остановиться, все пекут снова и снова. Самые знаменитые грузинские лепешки Шотис Пури в духовке, ничего сложного

Кто пробовал печь настоящий хлеб своими руками, тот меня поймет. Восторг полнейший, а действий на самом деле совсем немного.

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