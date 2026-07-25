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Фронтовая сводка на утро 25 июля: ВСУ выходят с контратаками, бои в приграничье, Купянск и Константиновка – что нового

Фронтовая сводка на утро 25 июля: ВСУ выходят с контратаками, бои в приграничье, Купянск и Константиновка – что нового

О ситуации в зоне военных действий по состоянию на утро субботы, 25 июля, сообщают Два майора.Сумское направление: бойцы группировки войск «Север» по-прежнему ведут стрелковые бои в Уланово и Малой Слободке.

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