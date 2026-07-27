Яркого солнца ждать не приходится: Синоптик спрогнозировала частую смену погоды в конце июля

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru сообщила, что последняя неделя июля в Московском регионе окажется под перекрестным влиянием атмосферных фронтов, что приведет к постоянной смене погодных условий.
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