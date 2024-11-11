Встреча с жителями приграничья и курскими чиновниками пройдет без СМИ

Несмотря на то, что собравшимся вчера на Красной площади курянам замминистра внутренней и молодежной политики области Анатолий Дроган пообещал провести встречу в присутствии прессы, сегодня в региональном правительстве журналистам заявили, что их на мероприятии не ждут.
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