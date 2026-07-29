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Газета.ру

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NYT: Иран планировал нанести удар по украинскому порту, но передумал

NYT: Иран планировал нанести удар по украинскому порту, но передумал

Иран рассматривал возможность удара по Украине в ответ на атаку на свое судно в Каспийском море. Газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что Тегеран мог запустить баллистическую ракету с малой боеголовкой по украинскому порту "в качестве символического жеста".

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