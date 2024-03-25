В Кремле ответили, была ли конкретика в предупреждении США о готовящемся теракте

Разведданные, получаемые из-за границы, предоставляются только российским спецслужбам, но не Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли конкретика в предупреждении посольства США в Москве о готовящемся теракте.