Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Кремле ответили, была ли конкретика в предупреждении США о готовящемся теракте

В Кремле ответили, была ли конкретика в предупреждении США о готовящемся теракте

Разведданные, получаемые из-за границы, предоставляются только российским спецслужбам, но не Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли конкретика в предупреждении посольства США в Москве о готовящемся теракте.

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