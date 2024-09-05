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Рогов рассказал о залетевшем в Белоруссию беспилотнике

Рогов рассказал о залетевшем в Белоруссию беспилотнике

Рядом с Гомелем в Белоруссии сбили беспилотник. Дрон упал за пределами жилых районов, никто из мирных жителей не пострадал, рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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