Этот цвет лака выдает возраст рук: оттенки, которые после 50 лет лучше заменить другими

После 50 лет кожа на руках истончается, из-за чего цвет лака для ногтей становится заметнее. Неудачный оттенок легко подчеркнет вены, сухость или пигментные пятна, в то время как правильно подобранный придает рукам свежий вид.
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