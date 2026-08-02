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Этот цвет лака выдает возраст рук: оттенки, которые после 50 лет лучше заменить другими

Этот цвет лака выдает возраст рук: оттенки, которые после 50 лет лучше заменить другими

После 50 лет кожа на руках истончается, из-за чего цвет лака для ногтей становится заметнее. Неудачный оттенок легко подчеркнет вены, сухость или пигментные пятна, в то время как правильно подобранный придает рукам свежий вид.

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