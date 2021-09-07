Глава "Лукойла" объяснил, почему цена на нефть не должна превышать $100

Президент и совладелец российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что если нефть будет стоить выше $100 за баррель, это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и привести к "обрушению рынка".