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Глава "Лукойла" объяснил, почему цена на нефть не должна превышать $100

Глава "Лукойла" объяснил, почему цена на нефть не должна превышать $100

Президент и совладелец российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что если нефть будет стоить выше $100 за баррель, это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и привести к "обрушению рынка".

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