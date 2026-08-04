Сентябрь 2026 года может стать продолжением лета в России

Сентябрь 2026 года во многих регионах России может сохранить летний характер погоды. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается, однако возможны дожди, грозы и сильный ветер, рассказал доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев.
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