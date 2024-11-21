Трое школьников с ножом попытались украсть товар из алкомаркета на Каменноостровском проспекте. Как стало известно Мойке78, это произошло днем 20 ноября.
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Трое школьников с ножом попытались украсть товар из алкомаркета на Каменноостровском проспекте. Как стало известно Мойке78, это произошло днем 20 ноября.