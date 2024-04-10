Дельное предложение Петра Толстого по решению проблемы мигрантов

"пожизненно запретить въезд в РФ осужденным за любое преступление мигрантам" - отличное предложение.

В

Валерий

Миграционная проблема в РФ не разрешается. Примерами служат многочисленные факты нарушения существующего миграционного законодательства мигрантами, а также непонятный многим договор с Таджикистаном.