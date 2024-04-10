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Дельное предложение Петра Толстого по решению проблемы мигрантов

Дельное предложение Петра Толстого по решению проблемы мигрантов Обострившееся внимание к проблеме заселения России недружественными мигрантами обращено внимание всех россиян.

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Комментарии
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Надежда Белугина
&quot;пожизненно запретить въезд в РФ осужденным за любое преступление мигрантам&quot; - отличное предложение.
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17 час.
В
Валерий
Миграционная проблема в РФ не разрешается. Примерами  служат многочисленные факты нарушения существующего миграционного законодательства мигрантами, а также непонятный многим договор с Таджикистаном.
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4 час.
Людмила Абрамова
запретить въезд мигрантам в РФ, от них одни проблемы!
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1 час.

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