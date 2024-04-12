«МК»: певица Пугачева не усыновила внучатого племянника из-за дефицита времени

Певица Алла Пугачева не стала усыновлять внучатого племянника после смерти ее брата Евгения. У артистки было недостаточно времени, чтобы заняться воспитанием еще одного ребенка, сообщил газете «Московский комсомолец» знакомый с ситуацией источник.