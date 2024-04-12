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«МК»: певица Пугачева не усыновила внучатого племянника из-за дефицита времени

«МК»: певица Пугачева не усыновила внучатого племянника из-за дефицита времени

Певица Алла Пугачева не стала усыновлять внучатого племянника после смерти ее брата Евгения. У артистки было недостаточно времени, чтобы заняться воспитанием еще одного ребенка, сообщил газете «Московский комсомолец» знакомый с ситуацией источник.

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