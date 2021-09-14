Олигархическая империя на самом деле устроена просто

Если вы интересуетесь политикой, вы наверняка заметили группу людей, которые говорят, что вам не следует делиться своим мнением по поводу обстановки в Афганистане, если только вы не эксперт, глубоко изучивший тенденции, имеющие место в этой стране.
Если вы интересуетесь политикой, вы наверняка заметили группу людей, которые говорят, что вам не следует делиться своим мнением по поводу обстановки в Афганистане, если только вы не эксперт, глубоко изучивший тенденции, имеющие место в этой стране.
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