Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

Посол Канады в США Кирстен Хиллман заявила, что Оттава должна уже сейчас начать налаживать отношения с окружением экс-главы США Дональда Трампа, чтобы быть готовым к работе с ним в случае его избрания на пост президента.
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