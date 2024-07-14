Непогода смещается на юг Челябинской области

На Южном Урале продлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в понедельник, 15 июля, на юге региона ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град.
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