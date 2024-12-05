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Глава "Роснефти" Сечин: США создают особые условия для своей экономики за счет других

Глава "Роснефти" Сечин: США создают особые условия для своей экономики за счет других

США, являясь мировым гегемоном, создают особые условия для своей экономики за счет других участников рынка, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

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