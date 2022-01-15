Инвестор Верников предсказал рост акций «Газпрома» и «Башнефти» в 2022 году

Акции компаний, имеющих высокие дивиденды, ожидает хорошая динамика в первой половине текущего года. К ним относятся «Газпром» и «Башнефть», рассказал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.
Акции компаний, имеющих высокие дивиденды, ожидает хорошая динамика в первой половине текущего года. К ним относятся «Газпром» и «Башнефть», рассказал руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.
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