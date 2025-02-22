Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrej Popp
    Солдаты и офицеры на СВО просто ГЕРОИ !!! А вот тыловики ........... сколько МРАЗЕЙ появилось, уже и не сосчитать, ко...Путин предупредил...
  • Врам Тавризов
    Плевать на них . Быть приписанным к нашей армии наряду с ними - себя и страну не уважатьВолодин 23 феврал...
  • Искандер
    Они только рады будут...Володин 23 феврал...

Стало известно, какие пенсии получают известные артисты

Стало известно, какие пенсии получают известные артисты

Представители шоу-бизнеса получают, как оказалось, очень разные пенсии. Издание Тeleprogramma составило список звезд (конечно, он неполон), чьи выплаты по возрасту достаточно высоки, а также тех, кто получает скромные деньги, «как все».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх