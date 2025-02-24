Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам

Капитан «Вашингтон-Кэпиталз» Александр Овечкин всё ближе к вечному рекорду Уэйна Гретцки. Как сообщает «Москва 24», этой ночью российский форвард оформил хет-трик в ворота «Эдмонтона» и приблизился к наилучшему результату в истории до 12 шайб.