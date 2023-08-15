Военное обозрение

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Центробанк резко повысил ключевую ставку на фоне значительного падения курса рубля

Центробанк резко повысил ключевую ставку на фоне значительного падения курса рубля

Центробанк РФ провёл внеочередное заседание, на котором рассматривались вопросы, связанные с тем, что в последнее время заметно снизился курс рубля.

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Комментарии
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Гурбангулы
Может хватит уже кровати в борделе переставлять? Пора бы персонал заменить.
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9 час.

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