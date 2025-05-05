Захарова: Россия идёт вперёд, пока Британия думает о нанесении ей поражения

Политика как она есть

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что Россия идёт вперёд, пока Британия думает о нанесении ей стратегического поражения.