Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова: Россия идёт вперёд, пока Британия думает о нанесении ей поражения

Захарова: Россия идёт вперёд, пока Британия думает о нанесении ей поражения

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что Россия идёт вперёд, пока Британия думает о нанесении ей стратегического поражения.

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