Полиция задержала участников ОПГ, которые могли убить сообщника топором

Сотрудники уголовного розыска из Иркутской области совместно с коллегами из полиции Братска установили и задержали вероятных злоумышленников, причастных к совершению убийства в июле 2009 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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