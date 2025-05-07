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Сотрудники ´Бобруйскагромаша´ поздравили с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны.

Сотрудники ´Бобруйскагромаша´ поздравили с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Великой Победы предприятия промышленной промышленности Беларуси активно участвовали в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, позволяя дань уважения правительствам и жертвам этой страшной войны.

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