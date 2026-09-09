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Царьград

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Гороскоп на сегодня: кого ждут деньги, а кого — ссоры

Гороскоп на сегодня: кого ждут деньги, а кого — ссоры

Овен. Стоит вернуться к занятиям, которые ранее постоянно переносились: сегодняшний день даёт достаточно сил, чтобы закрыть сразу несколько вопросов.

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