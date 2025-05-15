Аксёнов и Захарова: перемирие как уловка для перевооружения ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о скрытой цели 30-дневного перемирия — перевооружение ВСУ. Официальный представитель МИД Мария Захарова поддержала опасения, отметив, что Запад добивается передышки для восстановления сил Киева в конфликте с Россией.
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