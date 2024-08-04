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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрейзер-Прайс о пропуске стометровки: «Трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину разочарования. Знаю, что мои болельщики его разделяют»

Трехкратная олимпийская чемпионка не вышла на старт в полуфинальном забеге Игр в Париже.  «Мне трудно подобрать слова, чтобы описать всю глубину моего разочарования.

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