Рыночная позиция XRP и потенциал бычьего роста

Энтузиасты криптовалют внимательно следят за затянувшейся судебной тяжбой между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая продолжает оказывать понижательное давление на стоимость XRP.
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