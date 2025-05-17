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Канны-2025: мост над преисподней

Канны-2025: мост над преисподней

«Досье137» Доминика Молля Конкурсное «Досье137» (Dossier 137) Доминика Молля — местами скучноватый, как и положено «процедуралам», но дотошный и по факту очень благородный фильм, не просто встающий на сторону «простого народа», протестующего в своих «желтых жилетах», но объединяющийся с ним в праведном гневе против превышающей свои полномочия французской полиции.

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