Канны-2025: мост над преисподней

«Досье137» Доминика Молля Конкурсное «Досье137» (Dossier 137) Доминика Молля — местами скучноватый, как и положено «процедуралам», но дотошный и по факту очень благородный фильм, не просто встающий на сторону «простого народа», протестующего в своих «желтых жилетах», но объединяющийся с ним в праведном гневе против превышающей свои полномочия французской полиции.