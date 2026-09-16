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Новые выплаты по ОСАГО с 19 сентября 2026 года повлияют на сумму страховки

Новые выплаты по ОСАГО с 19 сентября 2026 года повлияют на сумму страховки

С 19 сентября 2026 г. новые выплаты по ОСАГО напрямую будут влиять на размер страхового возмещения. Российский союз автостраховщиков вводит обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов ремонта.

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