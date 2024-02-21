Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Дмитрий Пузанов
    Да-да. Все бы самоубились, а враги бы от ужаса сами умерли.Самоубийцы заслуж...
  • Татьяна
    Как-то очень грустно от этой всезнающей статьи. А вообще, чтобы застрелиться нужна храбрость...Самоубийцы заслуж...
  • Tania Еременко
    Надо сначала запретить, а потом публиковать, что собираются это сделать. Хватит запрягать, запрещайте скрее!!!Путин вернул Росс...

Самоубийцы заслуживают только презрение

I have no pity for the deadСами догадаетесь, о ком.Есть два типа самоубийц.Одни лезут прыгать с крыш и мостов или глотают таблетки (после чего звонят сообщить об этом кому-нибудь), другие молча выпиливаются.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Если б коммунисты за советскую власть жизнь отдавали так же, самоубийствами, то никакой советской власти не было бы вообще... &quot;живым я больше ничего не могу сделать.У меня остался последний аргумент и способ&quot; и толку? И способ говно и аргумент из него говно. Иш, живым он ничего сделать не может больше. А мертвым он что сделать сможет? Через неделю о нем и не вспомнят. Решил убиться, не можешь больше выносить этот жестокий мир так сделай это с пользой - и вспомнят добрым словом, не как трусливого самоубийцу, а как героя, еще глядишь и наградят посмертно. Уверен, на СВО полно заданий для камикадзе.
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2 час.
Т
Татьяна
Как-то очень грустно от этой всезнающей статьи. А вообще, чтобы застрелиться нужна храбрость...
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26 мин.
ДП
Дмитрий Пузанов
Да-да. Все бы самоубились, а враги бы от ужаса сами умерли.
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17 мин.

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