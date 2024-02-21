Самоубийцы заслуживают только презрение

Андрей Бедный

Если б коммунисты за советскую власть жизнь отдавали так же, самоубийствами, то никакой советской власти не было бы вообще... "живым я больше ничего не могу сделать.У меня остался последний аргумент и способ" и толку? И способ говно и аргумент из него говно. Иш, живым он ничего сделать не может больше. А мертвым он что сделать сможет? Через неделю о нем и не вспомнят. Решил убиться, не можешь больше выносить этот жестокий мир так сделай это с пользой - и вспомнят добрым словом, не как трусливого самоубийцу, а как героя, еще глядишь и наградят посмертно. Уверен, на СВО полно заданий для камикадзе.