Вражеские объекты уничтожены в небе над Крымом

Минобороны сообщило об уничтожении в небе над Крымом вражеских объектов утром 22 ноября. «Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
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