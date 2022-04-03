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Bugatti отпраздновала 100-летие в гонках по подъёму на холм

Bugatti отпраздновала 100-летие в гонках по подъёму на холм

Первая в истории официальная гонка по подъёму на холм состоялась в 1922 году во Франции. Участникам предстояло преодолеть 6,3-километровый участок из Ниццы в деревню Ла-Тюрби, которая находится примерно в 450 метрах над Монако на мысе Тет-де-Шьен.

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