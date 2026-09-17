Песков прокомментировал сообщение о группе против Лукашенко в Молдавии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о якобы создаваемой в парламенте Молдавии группе в поддержку белорусского оппозиционера Светланы Тихановской и против президента Белоруссии Александра Лукашенко.