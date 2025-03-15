Avatr 11 для России

В Москве представили электрический кроссовер Avatr 11, который вышел на российский рынок официально. Модель продаётся у нас уже около полутора лет, но до этого «параллельными» путями к нам привозили машины в китайской спецификации, а теперь стараниями представительства Changan автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).