Avatr 11 для России

В Москве представили электрический кроссовер Avatr 11, который вышел на российский рынок официально. Модель продаётся у нас уже около полутора лет, но до этого «параллельными» путями к нам привозили машины в китайской спецификации, а теперь стараниями представительства Changan автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии