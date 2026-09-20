🩺 Врач рассказал, какие факторы риска выявляют в Центрах здоровья до появления болезни Среди основных факторов риска возникновения болезней — курение, употребление алкоголя, а также наследственность.
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