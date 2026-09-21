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Царьград

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В Норвегии хотят накрыть затонувшую с тоннами ртути немецкую подлодку

В Норвегии хотят накрыть затонувшую с тоннами ртути немецкую подлодку

Ртутная ловушка на дне: что сделают с немецкой подлодкой U-864 на дне у Норвегии.У берегов Норвегии предложили накрыть защитным слоем немецкую подлодку U-864, на борту которой после Второй мировой войны могли остаться десятки тонн металлической ртути.

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