В Норвегии хотят накрыть затонувшую с тоннами ртути немецкую подлодку

Ртутная ловушка на дне: что сделают с немецкой подлодкой U-864 на дне у Норвегии.У берегов Норвегии предложили накрыть защитным слоем немецкую подлодку U-864, на борту которой после Второй мировой войны могли остаться десятки тонн металлической ртути.