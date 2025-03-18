После русских Латвия начала репрессии против других граждан Прибалтики

@ Robert Michael/DPA/Global Look Press Tекст: Никита Демьянов Маховик политических репрессий в Латвии раскрутился настолько, что помещать в застенки начали уже не только местных русских, но и представителей «титульного» народа, а также граждан союзной Эстонии и даже граждан Украины, которых еще вчера носили на руках.