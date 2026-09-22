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The Eurasia Daily news agency

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Fox News interrupted the live broadcast of the speech by US Vice President Jay Dee Vance

Fox News interrupted the live broadcast of the speech by US Vice President Jay Dee Vance

Fox News channel, which supports Donald Trump, interrupted the live broadcast of US Vice President Jay Dee Vance's speech at an election rally in Greensboro (North Carolina).

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