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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кержаков забил в свои ворота в матче с «Локо». После подачи Глушенкова с углового вратарь «Зенита» не поймал мяч и срезал его в ворота

Кержаков забил в свои ворота в матче с «Локо». После подачи Глушенкова с углового вратарь «Зенита» не поймал мяч и срезал его в ворота

На 8-й минуте полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков подавал угловой. Мяч после подачи полетел к ближней штанге.

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