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Петербургский дневник

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Россиянам перечислили самые популярные профессии на 2025 год

Россиянам перечислили самые популярные профессии на 2025 год

Особым спросом пользуются творческие специальности Популярность профессий на рынке труда остается стабильной, сказала в интервью РИАМО эксперт Moscow Business School в области HR, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина.

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