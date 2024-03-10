Захарова назвала оговорку Джо Байдена об Украине признанием кровавого позора США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что президент США Джо Байден, в своем интервью, где перепутал Афганистан с Украиной, фактически просто раскрывает позорное поведение Вашингтона на Украине.
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