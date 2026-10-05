Бельгийский луноход отправится к южному полюсу Луны в 2029 году с Blue Origin

LUVMI-M полностью разработали и собрали в Бельгии Бельгийский луноход LUVMI-M отправится к южному полюсу Луны в начале 2029 года на борту лунного посадочного аппарата Blue Origin.
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