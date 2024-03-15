Важная помощь бойцам на Белгородский и Харьковский фронты от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы сводного отряда г. Белгорода и силы ЗВО благодарят наших читателей за дрон Мавик 3, усилитель сигнала Alientech Андрея и Светлану из Москвы, за системы сброса, хвостовики, корпуса для бомб Технофронт «Русской весны».
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